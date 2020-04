மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 55 ஆக உயர்வு:சிகிச்சை முடிந்து கணவர் வீடு திரும்பிய நிலையில் மனைவிக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + Corona assures wife that her husband has returned home after treatment

தஞ்சை மாவட்டத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 55 ஆக உயர்வு:சிகிச்சை முடிந்து கணவர் வீடு திரும்பிய நிலையில் மனைவிக்கு கொரோனா உறுதி