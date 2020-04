மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளழகர் கோவில் சித்திரை விழா ஆகம விதிப்படி நடத்தப்படுகிறதா? - அதிகாரி விளக்கம் + "||" + Is the Kallaghagar Temple statue ceremony conducted according to the rule of the Aagama? - Official description

கள்ளழகர் கோவில் சித்திரை விழா ஆகம விதிப்படி நடத்தப்படுகிறதா? - அதிகாரி விளக்கம்