மாவட்ட செய்திகள்

சரக்கு வாகனங்கள் வராததால்மாட்டு வண்டி போக்குவரத்துக்கு மாறிய வியாபாரிகள் + "||" + Due to the absence of freight vehicles Merchants who switched to cow carriage

சரக்கு வாகனங்கள் வராததால்மாட்டு வண்டி போக்குவரத்துக்கு மாறிய வியாபாரிகள்