மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்குவதுபோல் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களுக்கும் சலுகை வழங்க வேண்டும் - எடியூரப்பாவுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் எச்.கே.பட்டீல் கடிதம் + "||" + Like giving to soldiers For health care workers too Offer must be made Letter from Congress leader HK Patil to Yeddyurappa

ராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்குவதுபோல் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களுக்கும் சலுகை வழங்க வேண்டும் - எடியூரப்பாவுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் எச்.கே.பட்டீல் கடிதம்