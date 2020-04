மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கஅனுமதி அட்டை கிடைக்காமல் முதியோர்கள் அவதி + "||" + Buy the essentials Elders suffer from lack of a permit card

அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கஅனுமதி அட்டை கிடைக்காமல் முதியோர்கள் அவதி