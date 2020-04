மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மண்டலத்தில்அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு தினமும் ரூ.1 கோடி வருவாய் இழப்பு + "||" + In the Trichy zone State Transport Corporation daily revenue loss of Rs 1 crore

திருச்சி மண்டலத்தில்அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு தினமும் ரூ.1 கோடி வருவாய் இழப்பு