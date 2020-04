மாவட்ட செய்திகள்

பொட்டலம் போட ஆட்கள் கிடைக்காததால்ரேஷன் கடைகளுக்கு, மொத்தமாக மளிகை பொருட்கள் அனுப்பி வைப்பு + "||" + Because there are no people to pack Wholesale rations for ration shops

பொட்டலம் போட ஆட்கள் கிடைக்காததால்ரேஷன் கடைகளுக்கு, மொத்தமாக மளிகை பொருட்கள் அனுப்பி வைப்பு