மாவட்ட செய்திகள்

பாதிக்கப்பட்ட நண்பருடன் தாயம் விளையாடிய கொத்தனார் உள்பட 3 பேருக்கு கொரோனா + "||" + The mother played with the victim's friend Corona for 3 people including Kotanar

பாதிக்கப்பட்ட நண்பருடன் தாயம் விளையாடிய கொத்தனார் உள்பட 3 பேருக்கு கொரோனா