மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய 41 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ + "||" + Dindigul district In violation of the curfew 41 seals for stores

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய 41 கடைகளுக்கு ‘சீல்’