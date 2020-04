மாவட்ட செய்திகள்

வேலை வாய்ப்பை இழந்ததால் பிச்சை எடுக்கும் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக திரண்ட நெசவாளர்கள் - ஆரணியில் பரபரப்பு + "||" + Because of losing the job offer Weavers gathered to fight for begging - Excitement in the arani

வேலை வாய்ப்பை இழந்ததால் பிச்சை எடுக்கும் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக திரண்ட நெசவாளர்கள் - ஆரணியில் பரபரப்பு