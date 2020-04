மாவட்ட செய்திகள்

‘ட்ரோன்’ கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு: கிரிக்கெட் விளையாடிய இளைஞர்களை விரட்டிய போலீசார் - சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது + "||" + Monitoring with drone camera: Youths who played cricket The chased cops

‘ட்ரோன்’ கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு: கிரிக்கெட் விளையாடிய இளைஞர்களை விரட்டிய போலீசார் - சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது