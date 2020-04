மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை எல்லை பகுதியில் குவியும் தமிழக மக்கள் அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் கொரோனா பரவும் அபாயம் + "||" + puduchery borders will be concentrated Unless the people of Tamil Nadu take action Risk of corona transmission

புதுவை எல்லை பகுதியில் குவியும் தமிழக மக்கள் அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் கொரோனா பரவும் அபாயம்