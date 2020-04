மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மேலும் 10 பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் - வீடுகளில் தனித்திருக்க கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + Belonging to Tirupattur district Another 10 were from the corona casualty Healed and returned home Stay separate from homes Collector Advice

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மேலும் 10 பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் - வீடுகளில் தனித்திருக்க கலெக்டர் அறிவுரை