மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்த மேலும் 2 பேர் வீடு திரும்பினர்பழங்கள் கொடுத்து டீன் வழியனுப்பி வைத்தார்

Another 2 people who had recovered from the corona returned home

