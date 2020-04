மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இருந்துகடையநல்லூர் வந்த 3 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + From Bangalore Three people who came to Kadayanallur were isolated

பெங்களூருவில் இருந்துகடையநல்லூர் வந்த 3 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்