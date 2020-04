மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி பெரிய கடைவீதிக்கு செல்லும் பொதுமக்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள்முகவரிக்கான அடையாள அட்டையை சரிபார்த்த பின் போலீசார் அனுமதி + "||" + Heavy restrictions on civilians going to Trichy main road

திருச்சி பெரிய கடைவீதிக்கு செல்லும் பொதுமக்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள்முகவரிக்கான அடையாள அட்டையை சரிபார்த்த பின் போலீசார் அனுமதி