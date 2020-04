மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அரசு மருத்துவமனையில்கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட 22 பேர் வீடு திரும்பினர் + "||" + At Karur Government Hospital A total of 22 people have returned home from Corona

