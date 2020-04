மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கில் தளர்வு: பி.எஸ்.என்.எல். வாடிக்கையாளர் சேவை மையம் திறப்பு - லாரிகள் போக்குவரத்தும் தொடங்கியது + "||" + Relaxation in curfew BSNL Opening of the Customer Service Center Lorry traffic also began

ஊரடங்கில் தளர்வு: பி.எஸ்.என்.எல். வாடிக்கையாளர் சேவை மையம் திறப்பு - லாரிகள் போக்குவரத்தும் தொடங்கியது