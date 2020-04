மாவட்ட செய்திகள்

நோய் தடுப்பு பணிக்குபொதுமக்கள் ஒத்துழைத்தால் உற்சாகத்துடன் பணியாற்றுவோம்டி.ஐ.ஜி. பேட்டி + "||" + For immunization work We will work with enthusiasm if the public cooperates

நோய் தடுப்பு பணிக்குபொதுமக்கள் ஒத்துழைத்தால் உற்சாகத்துடன் பணியாற்றுவோம்டி.ஐ.ஜி. பேட்டி