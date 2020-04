மாவட்ட செய்திகள்

அரகண்டநல்லூரில், அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் நிவாரண பொருட்கள் - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வழங்கினார் + "||" + In arakantanallur, Relief items for all family cardholders - Minister CV Shanmugam delivered the presentation

அரகண்டநல்லூரில், அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் நிவாரண பொருட்கள் - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வழங்கினார்