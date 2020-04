மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் இன்று முழு ஊரடங்கு:தடையை மீறி வெளியே வந்தால் கைது; வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்படும் + "||" + Full curfew on nellai today: Arrested for violating the ban Vehicles will also be confiscated

