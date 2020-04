மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கமே மாதம் 2, 3-ந் தேதிகளில் வீடு, வீடாக டோக்கன் வினியோகம் + "||" + Buy essentials at ration stores On May 2nd and 3rd House, house, token distribution

ரேஷன் கடைகளில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கமே மாதம் 2, 3-ந் தேதிகளில் வீடு, வீடாக டோக்கன் வினியோகம்