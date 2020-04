மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு: அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க அலைமோதிய கூட்டம் - காற்றில் பறந்த சமூக இடைவெளி + "||" + Full Curfew in Kovil today for 4 days: Alemodyne meeting to buy essential items - Social space in the air

கோவையில் இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு: அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க அலைமோதிய கூட்டம் - காற்றில் பறந்த சமூக இடைவெளி