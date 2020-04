மாவட்ட செய்திகள்

கிராமப்பகுதிகளில் எல்லைகளை மூடிய போலீசார்கொரோனா பரவுவதை தடுக்க நடவடிக்கை + "||" + The policemen covered the borders in the countryside

