மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்றால் முன்னதாக தெரிவிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அருண் சுந்தர் தயாளன் அறிக்கை + "||" + If you want to help the poor people should be informed in advance - Collector Arun Sundar Dayalan

ஏழை மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்றால் முன்னதாக தெரிவிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அருண் சுந்தர் தயாளன் அறிக்கை