மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா தாக்கம் 90 சதவீதம் தடுக்கப்பட்டுள்ளது: அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + 90% of coronation impact in Namakkal district prevented: Interview with Minister Thangamani

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா தாக்கம் 90 சதவீதம் தடுக்கப்பட்டுள்ளது: அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி