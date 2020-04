மாவட்ட செய்திகள்

ராஜ்பவனுக்கு அடிக்கடி வரும் பா.ஜனதா தலைவர்களால் கவர்னருக்கு அவப்பெயர் - சஞ்சய் ராவத் எம்.பி. தாக்கு + "||" + Rajbhavan comes frequently BJP leaders Discredited to the governor Sanjay Rawat MP Attack

ராஜ்பவனுக்கு அடிக்கடி வரும் பா.ஜனதா தலைவர்களால் கவர்னருக்கு அவப்பெயர் - சஞ்சய் ராவத் எம்.பி. தாக்கு