மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பசுமை மண்டலங்களான 10 மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு வாபஸ் - பிரதமர் மோடியுடன் இன்று ஆலோசித்து எடியூரப்பா முடிவை அறிவிக்கிறார் + "||" + Green zones in Karnataka Curfew withdrawn in 10 districts PM Modi to discuss with Modi today Yeddyurappa announces the end

கர்நாடகத்தில் பசுமை மண்டலங்களான 10 மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு வாபஸ் - பிரதமர் மோடியுடன் இன்று ஆலோசித்து எடியூரப்பா முடிவை அறிவிக்கிறார்