மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி சாலைகளில் சுற்றிய பொதுமக்கள்கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறல் + "||" + The public circling the roads in defiance of the curfew

ஊரடங்கை மீறி சாலைகளில் சுற்றிய பொதுமக்கள்கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறல்