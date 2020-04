மாவட்ட செய்திகள்

சுகாதார சீர்கேட்டுடன் காணப்படும் கிராம பகுதிகள்அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் + "||" + The public is urging the authorities to take action

சுகாதார சீர்கேட்டுடன் காணப்படும் கிராம பகுதிகள்அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் வேண்டுகோள்