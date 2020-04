மாவட்ட செய்திகள்

குறைந்த அளவிலேயே பணியாளர்கள் வந்ததால் கலெக்டர் அலுவலகம் வெறிச்சோடியது + "||" + The Collector's office was deserted as fewer employees arrived

