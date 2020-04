மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவைபொதுமக்கள் முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும்விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் போலீசார் வலியுறுத்தல் + "||" + Curfew Must fully comply with the public Insist on police at vigil meeting

