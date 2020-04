மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியாளர்களுக்கு கபசுர குடிநீர் - கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Kapasura Drinking Water - Provided by the Collector to the Corona Prevention workers

