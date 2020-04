மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக-ஆந்திர எல்லையில் சாலையின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட தடுப்புச்சுவர் 24 மணிநேரத்தில் இடித்து அகற்றம் + "||" + A 24-hour blockade across the Tamil Nadu-Andhra Pradesh road was demolished

