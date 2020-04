மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரத்தில் ஆட்டோ டிரைவர், முதியோர்களுக்கு நிவாரண உதவி - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார் + "||" + In ottappitaram Auto driver, relief aid for the elderly Presented by Minister Kadambur Raju

