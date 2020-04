மாவட்ட செய்திகள்

அம்மா உணவகங்களில் தூய்மை பணியை அவ்வப்போது மேற்கொள்ள வேண்டும்: நகராட்சிகளின் மண்டல நிர்வாக இயக்குனர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Amma restaurant cleanup must be done periodically: Instruction of the Regional Managing Director of Municipalities

