மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு எப்போது? - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி பதில் + "||" + In Thoothukudi district When restrictions on isolated area relaxation Collector Sandeep Nanduri answers

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு எப்போது? - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி பதில்