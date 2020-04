மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி கூட்டமாக கறி விருந்து வைத்து பிறந்தநாள் கொண்டாடிய 10 பேர் கைது - டிக்டாக்கில் பதிவிட்டதால் சிக்கினர் + "||" + Keep the curry party in violation of the curfew 10 arrested for celebrating birthday

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி கூட்டமாக கறி விருந்து வைத்து பிறந்தநாள் கொண்டாடிய 10 பேர் கைது - டிக்டாக்கில் பதிவிட்டதால் சிக்கினர்