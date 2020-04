மாவட்ட செய்திகள்

2 நாட்களாக காத்திருந்த மத்திய அரசின் 4 கப்பல்கள்; பாம்பன் தூக்குப்பாலத்தை கடந்து சென்றன + "||" + 4 vessels of the Central Government, which waited for 2 days; Passed the Pamban bridge

2 நாட்களாக காத்திருந்த மத்திய அரசின் 4 கப்பல்கள்; பாம்பன் தூக்குப்பாலத்தை கடந்து சென்றன