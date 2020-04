மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் தொழில் முடக்கம் முகக்கவசம், காய்கறி விற்பனையில் ஈடுபடும் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் + "||" + Curfew is a freeze for workers who are in the vegetable market

