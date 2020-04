மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில்ஊரடங்கில் வெளியே சுற்றுபவர்களை டிரோன் மூலம் போலீசார் கண்காணிப்பு + "||" + Thanjavur Round out the curfew Police surveillance by drone

