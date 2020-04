மாவட்ட செய்திகள்

பொரவச்சேரி, திருக்களாச்சேரி ஆகிய பகுதிகளில்அத்தியாவசிய கடைகளை திறக்க அனுமதிஅமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் தகவல் + "||" + Allow the essential stores to open Minister O. S. Maniyan Information

