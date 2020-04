மாவட்ட செய்திகள்

மங்களூரு அருகே நிலத்தகராறில் பயங்கரம்: ஓய்வு பெற்ற துணை ராணுவ வீரர்- மனைவி குத்திக்கொலை - பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கைது + "||" + Terror in Mangalore land disputeRetired Vice soldier The wife Stabbed and killed Neighbor arrested

மங்களூரு அருகே நிலத்தகராறில் பயங்கரம்: ஓய்வு பெற்ற துணை ராணுவ வீரர்- மனைவி குத்திக்கொலை - பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கைது