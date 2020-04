மாவட்ட செய்திகள்

ஒருவர் மட்டுமே சிகிச்சை பெறுகிறார்கொரோனா இல்லாத மாவட்டமாக மாறும் கரூர் + "||" + Only one gets treatment Karur becomes a district free of corona

ஒருவர் மட்டுமே சிகிச்சை பெறுகிறார்கொரோனா இல்லாத மாவட்டமாக மாறும் கரூர்