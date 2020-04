மாவட்ட செய்திகள்

3 மாவட்டத்திலும் புதிதாக தொற்று இல்லை: கொரோனா நோயாளி இல்லாத மாவட்டமாக மாறும் தூத்துக்குடி + "||" + There is no new infection in 3 districts Corona patient absent The district will be Tuticorin

3 மாவட்டத்திலும் புதிதாக தொற்று இல்லை: கொரோனா நோயாளி இல்லாத மாவட்டமாக மாறும் தூத்துக்குடி