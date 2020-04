மாவட்ட செய்திகள்

முறியாண்டம்பாளையம் ஊராட்சியில் 810 குடும்பங்களுக்கு அரிசி - முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன் வழங்கினார். + "||" + Former Minister MSM Anandan distributed Rice to 810 families in the Muriyandamampalayam panchayat

