மாவட்ட செய்திகள்

முக கவசம் அணியாமல் வருபவர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கக்கூடாது வியாபாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Collectors are ordered not to provide essential items to those who do not wear a face shield

