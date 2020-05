மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் பகுதியில்உணவு இல்லாமல் தவிக்கும் இலங்கை அகதிகள்-நரிக்குறவர்கள் + "||" + In the Karur region Sri Lankan refugees — foxes stranded without food

கரூர் பகுதியில்உணவு இல்லாமல் தவிக்கும் இலங்கை அகதிகள்-நரிக்குறவர்கள்