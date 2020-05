மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவு நாளில் இருந்துபெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 14 ஆயிரத்து 326 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் + "||" + From the day of the curfew 14 thousand 326 bottles seized in Perambalur district

