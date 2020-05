மாவட்ட செய்திகள்

கடைசி நோயாளியும் குணமடைந்தார்: கொரோனா இல்லாத மாவட்டமானது தூத்துக்குடி - ஆரஞ்சு மண்டலத்துக்கு மாறியது + "||" + The last patient was also healed Thoothukudi is a district devoid of corona Switched to the orange zone

